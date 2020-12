ESPN – La top10 del 2020 ruolo per ruolo: Messi avanti a Ronaldo. E quanto Bayern…

Ruolo per ruolo, i migliori giocatori del mondo. ESPN ha stilato le classifiche e in questo pezzo raccogliamo le top ten con i nomi dei calciatori capaci di incidere di più nel calcio nel 2020, un anno difficilissimo per il covid19 e tutto quello che ne è conseguito. Ci sono anche tanti nomi di giocatori nerazzurri nella top 100 generale, qui vi proponiamo i ruoli che non hanno visto gli interisti tra i primi 10.

-TOP TEN DIFENSORI CENTRALI: Virgil van Dijk (Liverpool); Sergio Ramos (Real Madrid); David Alaba (Bayern Monaco); Kalidou Koulibaly (Napoli); Dayot Upamecano (Lipsia); Rafael Varane (Real); Aymeric Laporte (Manchester City); Matthijs de Ligt (Juventus); Jules Kounde (Siviglia); Marquinhos (PSG).

-TOP TEN TERZINI SINISTRI: Andy Robertson (Liverpool); Alphonso Davies (Bayern Monaco); Jordi Alba (Barcellona); Alex Sandro (Juventus); Raphael Guerriero (B. Dortmund); Sergio Reguilon (Tottenham); Theo Hernandez (Milan); Ben Chilwell (Chelsea); Marcelo (Real); Ferland Mendy (Real).

-TOP TEN REGISTI: Joshua Kimmich (Bayern Monaco); Thiago Alcantara (Liverpool); Toni Kroos (Real) ; Casemiro (Real); N’Golo Kantè (Chelsea); Jordan Henderson (Liverpool); Fabinho (Liverpool); Frenkie de Jong (Barcellona); Luka Modric (Real); Marco Verratti (PSG).

-TOP TEN CENTROCAMPISTI D’ATTACCO: Kevin de Bruyne (City); Thomas Muller (Bayern Monaco); Bruno Fernandes (Manchester United); Alejandro Papu Gomez (Atalanta); Leon Goretzka (Bayern M.); Kai Havertz (Chelsea); Bernando Silva (City); Paul Pogba (United); Houssem Aouar (Lione); Jack Grealish (Aston Villa);

-TOP TEN CENTROCAMPISTI: Sadio Mane (Liverpool); Raheen Sterling (M. City); Serge Gnabry (Bayern M.); Jadon Sancho (B. Dortmund); Angel Di Maria (PSG); Christian Pulisic (Chelsea); Kingsley Coman (Bayern M.); Lucas Ocampos (Siviglia); Eden Hazard (Real); Vinicius Junior (Real).

-TOP TEN ATTACCANTI: Lionel Messi (Barça); Kylian Mbappè (PSG); Cristiano Ronaldo (Juve); Neymar (PSG); Mohamed Salah (Liverpool); Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal); Son Heung-Min (Tottenham); Paulo Dybala (Juve); Marcus Rashford (United); Josip Ilicic (Atalanta).

-TOP TEN ALLENATORI: Jurgen Klopp (Liverpool); Hansi Flick (Bayern Monaco); Pep Guardiola (City); Gian Piero Gasperini (Atalanta); Julian Nagelsmann (Lipsia); Marcelo Bielsa (Leeds); Diego Simeone (Atletico Madrid); Julian Lopetegui (Siviglia); Zinedine Zidane (Real Madrid); Carlo Ancelotti (Everton).

(Fonte: ESPN)