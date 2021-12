Top11 girone andata, ecco quella di Kickest: due giocatori dell’Inter presenti

Tra i migliori calciatori per rendimento il sito di fantacalcio e dati statistici ha inserito due centrocampisti nerazzurri

Il girone di andata si è chiuso con l'Inter in testa alla classifica a più quattro sul Milan e a più sette sul Napoli. Al giro di boa diverse redazioni sportive hanno stilato la top 11 dei giocatori che hanno fatto meglio da quando è iniziata la nuova stagione. Il sito di fantacalcio e statistiche 'Kickest' ha fatto le sue scelte e ci sono due nerazzurri tra i giocatori che hanno mostrato meglio le loro capacità in questo inizio di stagione.

Per il sito la squadra migliore vede Sergio Romero in porta, è il numero uno del Venezia. Cuadrado (Juve) a destra, Kolibaly (Napoli) e Bremer (Torino) difensori centrali e a sinistra Hickey (Bologna). In mezzo ci sono due nerazzurri Brozovic e Barella e con loro a centrocampo Zienlinski (Napoli). In avanti Pellegrini (Roma), Vlahovic (Fiorentina) e Zapata (Atalanta).