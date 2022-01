Torchia: “Dybala? Questione tecnica e di linea. Possono prenderlo solo Inter e Roma”

Le parole del noto agente sul futuro dell'attaccante argentino della Juventus e la possibilità di trasferirsi all'Inter

"Tornando indietro, con i vari slittamenti, sembra esserci dell'attrito che però non credo ci sia. Tornare indietro non è mai bellissimo ma la situazione per me non può essere economica: quanto può risparmiare, ipotizzando, rispetto a quanto si erano detti? Il risparmio non sarebbe grandissimo. La questione è tecnica: o crederanno fermamente in lui, e sposa il progetto, o la scelta sarà diversa. Poi c'è una questione di linea, se tutti prendono 20% in meno anche il campione".