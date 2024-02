«Ritengo che verso Allegri ci siano critiche eccessive. Bisogna ragionare di prospettive e obiettivi per analizzare la realtà. La prospettiva era quella di far crescere dei giovani e ce ne sono tanti che il mister sta impiegando con continuità, non solo 5’ alla fine. Per quanto riguardo gli obiettivi il club, per tutti i fatti noti, aveva bisogno di una riossigenazione economica e puntava al ritorno in Champions. Direi che siamo anche qui pienamente in linea. Il che non vuol dire tenersi più bassi. Ci mancherebbe altro che qualcuno non volesse provarci per il primo posto, ma l’Inter ha tenuto ritmi incredibili e non c’è stato niente da fare. E qui arrivo alla realtà delle cose: essere saldamente al secondo posto, al netto degli infortuni, tenendosi alle spalle squadre del calibro di Milan, Napoli e Roma è tutt’altro che cosa di poco conto».