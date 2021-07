Torino, Ansaldi: “Abbiamo parlato tanto e dimostrato poco. Dobbiamo avere più fame”

Il terzino argentino fa una disamina degli ultimi due anni negativi del Toro

Tirare una riga e ripartire, lavorando sodo e a testa bassa: per Cristian Ansaldi la parola chiave del nuovo Torino deve essere 'fame'. "Dobbiamo ricostruire dopo gli ultimi due anni negativi - ammette il terzino argentino - e serviranno due caratteristiche principali: dobbiamo essere umili e dobbiamo avere più fame, questo è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi".

"Continuo a ripeterlo: a me piacerebbe giocare qui al Toro fino ai 40 anni, se me lo lasceranno fare sarò molto felice", dice sul suo futuro. Intanto, si appresta a cominciare la sua quinta stagione in granata: dovrà essere quella del riscatto, personale e soprattutto di squadra. "Dobbiamo cambiare, servono meno parole e più lavoro - le parole da leader dell'argentino - perché negli ultimi anni abbiamo parlato tanto e dimostrato poco: sono sicuro che con la fatica e l'umiltà troveremo tutto ciò che vogliamo".