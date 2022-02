Torino, Belotti non rinnoverà: futuro a Milano? Inter e Milan pronte a sfidarsi

L'attaccante non indosserà più la maglia granata dopo 7 stagioni: occasione a parametro zero per diversi club

Fabio Alampi

Le strade di Andrea Belotti e del Torino si separeranno a giugno, dopo 7 stagioni insieme: l'attaccante ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, e diversi club sono pronti ad approfittarne. Secondo Tuttosport, possibile derby di mercato tra Inter e Milan: "Contratto in scadenza e nessuna volontà di rinnovare, certificata a più riprese da Cairo anche pubblicamente. Filoni ampi del mercato lo vedono a Milano, un giorno: con favorite le strisce rossonere, ma c'è chi dice neanche troppo. E intravede di sguincio anche il Biscione nerazzurro".