Torino, Brekalo: “L’Inter attacca molto con i difensori. Non dobbiamo dargli spazio”

Le parole del calciatore prima del calcio d'inizio del match del Meazza di questo pomeriggio

Manca poco ormai al calcio d'inizio di Inter-Torino. Prima del match, Josip Brekalo ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Sappiamo che loro attaccano molto con i difensori. Brozovic li coinvolge in avanti, noi dobbiamo seguirli sempre e non dargli spazio per attaccare".