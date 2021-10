Torino, c’è la fila per Bremer: in corsa anche l’Inter, Cairo vuole blindarlo

Il difensore brasiliano si sta imponendo come uno dei migliori centrali del campionato: il suo contratto scade nel 2023

Il Torino può contare sulla terza difesa del campionato. Merito anche del brasiliano Bremer, perno della retroguardia di Juric. Sul giocatore, in scadenza nel giugno 2023, hanno messo gli occhi tanti top club italiani ed europei, tra cui anche l'Inter, ma Cairo punta a blindarlo per evitare di perderlo a zero o di doverlo svendere. Così scrive Tuttosport:

"Ha contenuto Osimhen con la solita attenzione, per quanto sia stato proprio il nigeriano a decidere la sfida contro i granata in favore del Napoli: al Maradona il brasiliano Bremer ha messo in campo l’usuale prestazione più che positiva. Evidenziando una crescita a tutto tondo che porta a due conseguenze: il Toro vuole allungargli di una stagione il contratto ora in scadenza nel 2023, ma attorno al sudamericano si registra un crescente movimento di club interessati al suo cartellino. Lo stesso Napoli lo segue da vicino, dopo gli apprezzamenti manifestati anche da Milan e Inter. Solo per citare la concorrenza più nobile, sul difensore centrale granata. [...] Il Toro punta a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, anche perché Cairo a fronte della probabile partenza di Belotti dovrà fare di tutto per non perdere l’altro diamante della rosa".