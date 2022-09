TS – Il Torino ieri era in grado di battere l’Inter. Ha cominciato a perdere quando…

"I granata hanno tenuto testa a lungo al malato nerazzurro, costruendo 7 conclusioni nelle porta contro 3: cucendo il pareggio nel primo tempo con un atteggiamento coscienzioso tatticamente, ma forse fin troppo prudente, uscendo dal guscio con ferocia nella ripresa, esibendo un Vlasic ancora una volta in versione furetto col dono dell’ubiquità. Però poi cedendo ai condizionamenti di una rosa non completa e alla stanchezza dei più. E mostrando ancora una volta uno dei suoi maggiori limiti: l’assenza di un centravanti rapace, non diciamo devastante, ma almeno in grado di garantire una decina di gol da volpe delle aree. Sino a rinculare troppo e consegnarsi a una evitabilissima sofferenza conclusiva: con dentro per forza uno Zima arrugginito e il baby Ilkhan ingenuotto nell’azione del gol. E con Radonjic schierato solo strada facendo perché non al meglio atleticamente, post Lecce. Lì il Toro ha cominciato a perdere una partita che stava meritando di vincere. Che era in grado di vincere".