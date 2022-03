Torino-Inter, Massa e Guida sulla graticola per il fallo di Ranocchia su Belotti: sospesi

Il direttore di gara e il varista sono stati considerati ingiustificabili dal designatore Rocchi e ripartiranno dalla Serie B

Eva A. Provenzano

Non gliel'hanno perdonato. Il fallo di Ranocchia su Belotti in area era troppo evidente per non essere visto da arbitro e VAR. Per questo, spiega La Gazzetta dello Sport, Marco Guida e Davide Massa, saranno sospesi dalla Serie A per un mese circa. E qualche giornata in più spetterà a chi era al Var, Masa, considerato più responsabile di quanto accaduto in Torino-Inter.

La rosea parla di imbarazzo dei vertici arbitrali e di due arbitri indifendibili per l'errore. "Lo stop decretato da Rocchi (non esiste una “tabella” per le punizioni temporali) avrà come effetto immediato l’“espulsione” di Guida e Massa dalla prossima giornata di Serie A. Poi, ci sarà la sosta dedicata ai playoff in vista di Qatar 2022 e, quando si riprenderà, sia l’uno che probabilmente l’altro potrebbero essere presi in considerazione nelle designazioni di Serie B (che avrà turni il 2, il 5, il 9 e il 18 aprile)... Gianluca Rocchi li terrà sotto osservazione e nella sua testa c’è che, dopo un errore così macroscopico, la Serie A (pur essendo arbitri internazionali) se la dovranno ri-guadagnare senza se e senza ma", si legge in un articolo.

Massa che era in sala VAR avrebbe avallato la scelta del direttore tecnico di non concedere il rigore rassicurandolo sul fatto di aver visto un contatto simultaneo tra palla e piede. E con l'ausilio delle immagini, per i vertici arbitrali, si tratta dell'errore più grave.