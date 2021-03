GdS – Torino-Inter, Belotti è negativo: oggi torna in campo. Ancora 2 positivi

Il capitano del Torino Andrea Belotti si è negativizzato: oggi le visite mediche e il primo allenamento in vista della partita con l'Inter

Andrea Belotti è tornato negativo: il calciatore del Torino ha terminato ieri l'isolamento dopo 18 giorni. Il tampone ha confermato che il capitano granata è guarito: oggi Belotti sosterrà le visite mediche per riavere l'idoneità sportiva e, se non ci saranno intoppi, nel pomeriggio si allenerà al Filadelfia in vista della gara contro l'Inter di domenica. Nella sfida contro la squadra di Conte partirà dalla panchina: ora l'obiettivo è recuperare la forma in vista del recupero di mercoledì contro il Sassuolo.