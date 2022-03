Inter, senza il faro Brozovic tocca a Calhanoglu inventare. Inzaghi si affida al turco

L'Inter dovrà fare a meno del croato in regia, così il tecnico chiederà all'ex Milan di lavorare anche in costruzione di gioco

"La stella polare contro l’uomo chiave della fase offensiva, quello che dovrà illuminare al posto dell’infortunato Brozovic. Sasa Lukic è la stella polare di Juric, il giocatore a cui il tecnico si affida per esaltare la sua idea di calcio. Per l'Inter è Hakan Calhanoglu, voluto fortemente da Inzaghi dal momento in cui l’Inter è stata costretta a cercare un sostituto di Eriksen, dopo il grave incidente all’Europeo. Simone non ci ha pensato su un attimo: Calha lo ha sempre ammirato, per quella facilità di calcio con cui sa andare in rete da calcio da fermo ma anche mandare in gol i compagni dalle palle inattive, ma pure per la naturalezza con cui trova corridoi sconosciuti ai più. E non è un caso che la prima rimonta alla vetta sia passata proprio dall’esplosione del turco, straordinario a novembre e dicembre e decisivo con gol e assist. Simone chiede a Calha di inventare, di esaltare gli attaccanti e far volare gli esterni. Oggi lo farà con più forza, vista l’assenza di Brozo: senza il suo faro, l’Inter avrà bisogno del miglior Hakan per mandare fuori di giri la pressione granata", riporta La Gazzetta dello Sport.