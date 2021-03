Torino-Inter, i convocati di Nicola: tornano Belotti e Bremer, tre assenti

La lista dei convocati dell'allenatore del Torino Davide Nicola in vista della sfida di campionato contro l'Inter di Conte

Sono 22 i convocati in casa Torino per la sfida di domani allo stadio Olimpico Grande Torino contro l'Inter, in programma alle ore 15. Tornano Belotti e Bremer, mentre non saranno della partita Singo e Nkoulou, alle prese col Covid, e lo squalificato Rincon. Ecco la rosa a disposizione di Davide Nicola: