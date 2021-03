Torino-Inter, dove vedere la sfida del 27° turno in tv e in streaming

Dove seguire in diretta la sfida della ventisettesima giornata di campionato tra il Torino e l'Inter, in programma domani alle 15

Domenica 14 marzo alle 15:00 l' Inter sfiderà il Torino nella gara valida per la 27ª giornata di Serie A. L'Inter è reduce dal successo contro l'Atalanta a quota 62 punti in classifica mentre il Torino arriva alla sfida dopo la sconfitta contro il Crotone.

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva domenica alle 15 da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.