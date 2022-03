Torino-Inter domenica sera alle 20.45: ecco dove vedere la gara in tv

L'Inter scenderà in campo domenica sera in casa del Torino di Juric, gara in programma alle ore 20.45

Andrea Della Sala

L'Inter scenderà in campo domenica sera in casa del Torino di Juric, gara in programma alle ore 20.45. La sfida tra i nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

La telecronaca di Torino-Inter sarà affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. Il pre-partita di Torino-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.