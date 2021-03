Eriksen: “Sono felice all’Inter, il ginocchio migliora. Pronto per giocare”

Le parole del calciatore nerazzurro prima della sfida contro gli uomini di Davide Nicola

Prima della sfida contro il Torino, ai microfoni di Skysport, ha parlato Christian Eriksen che non gioca da titolare per problemi fisici avuti in settimana. Lo ha sostituito nella formazione iniziale dell'Inter, Roberto Gagliardini. Questo è quanto ha detto: «Penso che sarà una gara difficile. Conosciamo la loro posizione in classifica. Devono combattere per ogni punto ma anche noi. Dobbiamo conservare la nostra posizione e dobbiamo essere bravi oggi».