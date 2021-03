VIDEO / Torino-Inter 1-2: gli highlights della vittoria nerazzurra a Torino

I nerazzurri superano il Torino in trasferta grazie alle reti di Lukaku e Lautaro e consolidano il prima in classifica allungando di 3 punti sul Milan fermato al Meazza dal Napoli

Non si arresta la marcia dei nerazzurri. Nella difficile trasferta di Torino gli uomini di Antonio Conte superano i granata trascinati da Lukaku (rigore) e Lautaro. L'argentino conferma uno stato di forma invidiabile e, a pochi minuti dal triplice fischio, raccoglie l'invito di Sanchez e trasforma in rete l'assist perfetto del cileno. Un gol, quello del Toro, che consente all'Inter di mantenere il passo in vetta alla classifica e incrementare il proprio vantaggio sul Milan, fermato al Meazza dal Napoli che si impone per 1 a 0 grazie alla rete dell'ex nerazzurro Politano.