Rivali – Torino, Mandragora: “Inter prima in Serie A, dovremo dare il massimo”

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel, Rolandro Mandragora ha parlato così della partita di domani contro l'Inter

"Inter? Partiamo dal fatto che nel campionato italiano tutte le partite sono difficili ma stavolta incontriamo la prima in classifica e il discorso si fa più complicato. La squadra di Conte ha un centrocampo tosto: fisico sì ma pure tecnico. Noi dovremo metterci qualcosa in più, conquistare più duelli possibile, dare il massimo. E alla fine vedremo come sarà andata a finire".