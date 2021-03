Torino-Inter, Marelli: “Izzo, fallo sciocco. Hakimi-Linetty? Non c’è proprio fallo”

Questa l'analisi dell'ex arbitro: "E il calcio è uno sport di contatto: non ogni contatto è un fallo. La rete del 2-1 è assolutamente regolare"

Nel consueto video di analisi degli episodi arbitrali dell'ultima giornata di campionato, Luca Marelli , ex direttore di gara, ha spiegato così quanto accaduto tra Torino e Inter , partendo dal fallo di Izzo su Lautaro: "Un fallo veramente sciocco perché Lautaro era di spalle e la difesa del Torino era ben piazzata. Un fallo totalmente inutile: Valeri non ha alcuna esitazione, l'infrazione è totalmente evidente, sarebbe stucchevole soffermarsi sull'esistenza o meno di essa.

Il pareggio del Torino? Ci sono stati un sacco di contatti. La spinta di Sanabria c'è stata, ma bisogna vedere tutta l'azione: all'inizio c'è un fallo molto evidente di De Vrij su Bremer. Questo secondo me è un fallo molto evidente. La mia soluzione è che ci sta perfettamente la convalida della rete: il Var non poteva comunque intervenire su nessuna delle due situazioni. Una soluzione astrusa sarebbe potuta essere tornare indietro, annullare la rete e concedere il calcio di rigore al Torino.

Contatto Hakimi-Linetty? Valeri ha valutato e questi episodi devono essere lasciati alla valutazione del campo. Per me non c'è neanche fallo, è un contrasto spalla-spalla. Un blocco di Hakimi? Tra Sanchez e Linetty ci sono 7-8 metri e Sanchez ha crossato dopo il secondo tocco: difficile ipotizzare un blocco irregolare. E il calcio è uno sport di contatto: non ogni contatto è un fallo. La rete è assolutamente regolare".