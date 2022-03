Torino-Inter, Marocchi: “I nerazzurri costretti a vincere, sono al bivio”

I nerazzurri devono vincere la sfida contro la formazione di Juric per tenere il passo delle rivali che hanno vinto

Prima della sfida tra Torino e Inter, Giancarlo Marocchi a Skysport ha detto la sua sul momento delle due formazioni. Le parole dell'opinionista: «Hanno ambizioni diverse. Ma il Toro ha tempo, l'Inter invece non può non vincere perché diventerebbe un problema psicologico e anche la questione della partita da recuperare non sarebbe più un fattore. Se l'Inter non vince la prima in classifica sarebbe il Milan. Poi dipenderebbe solo dai rossoneri la possibilità per i nerazzurri di vincere o meno lo scudetto. Questa gara contro il Toro è uno snodo, un bivio per i nerazzurri».