Inter, pagelle GdS: Ranocchia il peggiore, Sanchez in serata. Inzaghi da 5

È Andrea Ranocchia per La Gazzetta dello Sport il peggiore in campo della sfida pareggiata ieri a Torino. Voto 5 per il difensore, come per Skriniar, Vecino, Perisic, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. Da 5,5 Handanovic, Darmian e Calhanoglu. Il migliore in campo per la rosea è invece Sanchez, da 6,5: "Amigo, la serata è giusta. Cancella in extremis la follia di Liverpool, con un destro perfetto che risolleva almeno il risultato. Si dà da fare, ha voglia di buttarsi nel fuoco, stavolta con lucidità", si legge.