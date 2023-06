Torino, Juric: “C’è grande orgoglio, ma bisogna alzare l’asticella. Domani parlerò con Cairo”

"C'è grande orgoglio, perché siamo partiti con tante difficoltà. I ragazzi hanno lavorato duramente, dispiace non aver ottenuto l'ottavo posto. Oggi hanno dato tutto, i punti li abbiamo persi in altre partite in cui abbiamo creato tanto ed è andata male. I miei ragazzi hanno sempre ascoltato, secondo me abbiamo messo tante idee nuove. Possiamo ancora crescere tanto. Sono orgoglioso di come hanno lavorato i ragazzi, non era scontato. Rispetto alle 8 che ci precedono in classifica c'è una grossa differenza, dobbiamo essere perfetti dal lavoro e crescere sotto tanti punti di vista. Dobbiamo alzare l'asticella del lavoro, dobbiamo ci vediamo e parleremo".