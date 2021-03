Torino-Inter, i precedenti: bilancio in favore dei nerazzurri. Nelle ultime 3…

I precedenti tra Torino e Inter alla vigilia della gara in programma domani alle 15 e valida per il ventisettesimo turno di Serie A

Il Torino di Davide Nicola il prossimo avversario dei nerazzurri nella trasferta di domenica 14 marzo alle 15 valida per la 27.a giornata di campionato. L’ Inter arriva alla sfida dopo il successo contro l’ Atalanta grazie al quale la squadra di Conte ha consolidato il primo posto in classifica a quota 62 punti, il miglior attacco della competizione (63 gol realizzati) e la seconda miglior difesa (25 reti subite). Dall’altra parte i granata a quota 20 punti in classifica dopo 24 giornate arrivano al match dopo la sconfitta contro il Crotone .

Sono 153 i precedenti in Serie A tra Torino e Inter , con i nerazzurri che hanno ottenuto 68 successi, contro i 36 granata (completano il bilancio 49 pareggi). Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri (2V,3N), il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre gol nel parziale (10 gol fatti e 3 subiti dall'Inter nel parziale).

Nelle sfide giocate a Torino la situazione degli ultimi precedenti è in equilibrio: nelle ultime sei partite di Serie A tra le due formazioni due vittorie a testa e due pareggi; in cinque di queste sei sfide almeno una delle due squadre non è andata in gol.