A fine primo tempo Mandragora: “L’Inter gioca bene, dobbiamo rimanere compatti”

Il calciatore ha parlato dopo i primi 45 minuti con il punteggio fermo sullo zero a zero

Torino-Inter è ferma, alla fine del primo tempo, sullo zero a zero. Dopo i primi quarantacinque minuti ha parlato a Skysport il calciatore del Toro, Rolando Mandragora.

Il giocatore ha sottolineato: «Partita in cui abbimo concesso poco?Abbiamo bisogno di fare bene entrambi le fasi, l'Inter gioca bene e stiamo cercando di avere un baricentro più basso. L'Inter gioca spesso con i due attaccanti, dobbiamo aiutare la difesa, la difesa aiuta noi e gli attaccanti, dobbiamo essere compatti per ripartire e trovare le nostre occasioni. Cosa si può fare di più? Dobbiamo recuperare qualche palla e ripartire e continuare ad avere questa compattezza. Sarà un secondo tempo difficile come il primo e noi dobbiamo continuare così».