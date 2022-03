Torino-Inter, i pronostici. Caressa: “2”. Zazzaroni: “Ero per l’1 ma dico…”

I pronostici dei due giornalisti a Radio Deejay per la gara di domani sera

Archiviato il successo straripante sulla Salernitana per 5-0, l'Inter ora si concentra su una trasferta molto insidiosa: domani sera sarà infatti ospite del Torino di Ivan Juric. A Radio Deejay, durante il programma "Deejay Football Club", Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno pronosticato l'esito della sfida. Questo il pensiero del cronista di Sky: "Dico 2". Non è d'accordo il direttore del Corriere dello Sport, che ha detto: "No, io ero quasi per l'1 ma metto X".