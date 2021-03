Torino-Inter, domani non si terrà la consueta conferenza stampa di Conte

Il tecnico nerazzurro, squalificato per la gara contro il Torino, non incontrerà i giornalisti nel consueto appuntamento per la conferenza stampa.

Antonio Conte, che in seguito al cartellino giallo rimediato durante la partita contro l'Atalanta è squalificato, non parlerà domani nel consueto appuntamento con i giornalisti. Il tecnico nerazzurro non siederà in panchina contro il Torino e per questo motivo non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida.