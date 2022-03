Inter, a Torino per i tre punti che possono passare dal trend trasferta

La squadra nerazzurra nelle ultime cinque gare fuori casa, in tutte le competizioni, ha incassato solo 1 gol

In trasferta l'Interha segnato poco: due gol (1 al Napoli e l'altro al Liverpool) in tutte le competizioni nelle ultime cinque gare giocate. Ma ha anche incassato poco nelle ultime cinque partite giocate fuori casa in Serie A, Coppa Italia e CL, da gennaio in poi (contro Atalanta, Napoli, Genoa, Milan e Liverpool). Solo uno il gol incassato in trasferta, quello subito contro la formazione di Spalletti nell'uno a uno del Maradona. Un trend che, ritrovando i gol anche lontano da San Siro dopo quanto accaduto con la Salernitana, potrebbe dare a Inzaghi una chiave in più per portare a casa i punti che servono.