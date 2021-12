Torino, Juric: “L’Inter mi ha impressionato, è la squadra che gioca meglio. Inzaghi…”

Le parole dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, che presenta la sfida tra i granata e l'Inter, in programma a San Siro domani

"L'Inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede. Le ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è una novità per il nostro calcio. Inzaghi è bravissimo: è un top allenatore"