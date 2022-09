Ex Inter, quando l’esordio con il Torino per Karamoh? Juric: “Sta meglio, ma…”

Ivan Juric, tecnico del Torino, nella conferenza stampa alla viglia del match contro il Napoli ha parlato delle condizioni fisiche di Yann Karamoh, ex calciatore dell'Inter arrivato in granata agli sgoccioli del mercato: "Comincia a stare meglio. Settimana scorsa l'ho visto scattare e accelerare, che è la sua caratteristica principale. Ha finalmente toccato le sue velocità, vuol dire che comincia a stare meglio. È un giocatore di strappi sul lungo e meno nel breve, sugli spazi ridotti non è magari come Brekalo, che aveva una gestione della palla fantastica, ma negli spazi aperti sa fare bene. Per me non è pronto per giocare, ma magari in un momento della partita può essere utile".