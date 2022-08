Coppa Italia – Tris Torino al Palermo, avanzano anche Brescia e Spezia. Empoli eliminato

Altre quattro partite del secondo turno di Coppa Italia vanno in archivio: Brescia e Spezia regolano con facilità rispettivamente Pisa (4-1 in Toscana) e Como (5-1 al Picco) mentre il Torino, non senza faticare, supera 3-0 il Palermo grazie ai gol, nella ripresa, di Lukic, Radonjic e Pellegri. Colpo a sorpresa della SPAL che batte, ai supplementari, l'Empoli per 2-1 con gol decisivo di Arena al 121'.