Inter a Torino senza Conte: tocca a Stellini per la terza volta. I precedenti…

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte non ci sarà a Torino a causa della squalifica: ecco i precedenti in stagione con Stellini

Per Conte quella di Torino sarà la terza partita saltata per squalifica in stagione dopo quelle di Benevento e Fiorentina. In quella occasione lo stop era arrivato in seguito al botta e risposta con l'arbitro Maresca nella sfida della Dacia Arena di Udine. Con Stellini in panchina, in questa stagione la squadra nerazzurra ha conquistato due vittorie, per 4-0 sui sanniti di Filippo Inzaghi a San Siro e per 2-0 al 'Franchi' contro gli uomini di Prandelli.