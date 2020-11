Torino, Zaza al 45′: “Gol premio per quanto fatto. Ora viene la parte più dura”

Al termine del primo tempo di Inter-Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Purtroppo Belotti si è fatto male e sto giocando al suo posto. Stiamo facendo quasi tutto in maniera perfetta, il gol è stato un premio. Sappiamo che ora viene la parte più dura, ora vado a riposare un po’. Ho abbracciato Belotti perché so che ha questo problema che lo tormenta da qualche settimana. Io e lui non siamo assolutamente in competizione, abbiamo un bellissimo rapporto. Dedico il gol ai compagni, alla famiglia e agli amici che mi seguono sempre”.