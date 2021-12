Torrent: “Sanchez? Può rilanciare la sua carriera. Oggi avere 33 anni non è…”

L'ex assistente tecnico di Pep Guardiola elogia il cileno rinato in queste ultime partite con la maglia dell'Inter

Domenec Torrent conosce bene Alexis Sanchez . È stato l'assistente tecnico di Pep Guardiola quando l'attaccante nerazzurro era arrivato al Barça nel 2011. "È in una buona età per rilanciare la carriera. Oggi avere 33 anni non è un'età di cui preoccuparsi. Se si è preso cura di sé fisicamente, ha seguito le regole e non ha avuto infortuni gravi - a quanto mi risulta è stata così la carriera di Sánchez - è come se avesse 25 anni qualche decennio fa", dice Torrent a La Tercera.

"È in una buona età per rilanciare la carriera, ma tutto dipende dal club in cui va e dall'allenatore che ce l'ha. Non è la stessa cosa giocare in Italia, Spagna o Inghilterra. Sono stili molto diversi. Nella Liga ha già giocato e si è comportato molto bene. In Spagna il calcio è più aperto, con più spazi e le marcature non sono così ferree. Non so se il Barcellona lo voglia davvero, ma non avrebbe problemi a riadattarsi", aggiunge l'ex assistente di Pep.