Inter, torta nerazzurra per Sensi che deve difendersi dall’attacco di un follower

Al centrocampista è stato recapitato un dolce a forma di maglietta, la numero 12, con gli scudetti vinti dal club nerazzurro

Non solo Bastoni , anche Stefano Sensi ha festeggiato lo scudetto con una mega torta nerazzurra. Gli è stata recapitata da una pasticceria storica (che si trova a San Giuliano Milanese). È la maglietta numero 12, la sua, con lo scudetto numero 19 della storia dell'Inter. Quello vinto in questa stagione e che il club nerazzurro ritirerà dalle mani della Lega Serie A nell'ultima partita della stagione, quella al Meazza contro l'Udinese.

Per Stefano non è stata una stagione facile. Gli infortuni l'hanno condizionata ma tra i giocatori che hanno dato un contributo alla formazione di Conte nel raggiungimento del suo obiettivo, lo ha detto l'allenatore stesso, c'è anche chi ha giocato meno. Qualcuno ha anche polemizzato nei commenti: "Sfigato - hanno scritto a Stefano - cosa festeggi se non hai giocato". Arriva la risposta ironica del giocatore: "Sei un grande", ha scritto a chi lo ha attaccato, taggandolo. Tante le risposte dei tifosi nerazzurri che hanno scritto al giocatore di viversi un momento bello per loro, lui e l'Inter. Così Stefano si gode scudetto e torta.