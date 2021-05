Toscano: “Juve? Non era facile vincere lo scudetto in una situazione così”

Le parole del tecnico sui bianconeri: "Con la Coppa Italia ed eventualmente entrando in Champions il bilancio non sarà del tutto negativo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Domenico Toscano, ex allenatore della Reggina, ha parlato così della stagione della Juventus sotto la guida di Andrea Pirlo: “Il primo anno è sempre complicato. Non era facile vincere lo Scudetto in una situazione così. Ma avendo vinto la Coppa Italia ed eventualmente entrando in Champions il bilancio non sarà del tutto negativo”.