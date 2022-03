Tosto: “Inter, impresa a metà. Bello vincere ad Anfield, ma è passato il Liverpool”

L'ex difensore Vittorio Tosto ha parlato della vittoria ad Anfield dell'Inter che non è bastata per qualificarsi per i quarti di finale:

Andrea Della Sala

"La definisco un'impresa a metà, o quantomeno senza premio. Rimane un po' di rammarico, bellissimo aver vinto ad Anfield ma è il Liverpool ad aver passato il turno".

Ormai tocca accontentarsi di eliminazioni onorevoli?

"Immaginate un maratoneta che alle Olimpiadi perde all'ultimo secondo, come si fa ad essere felici e contenti dopo un'eliminazione? Il calcio italiano deve tornare a dominare, non ad uscire a testa alta".