Vittorio Tosto, ex difensore, ha parlato a TMW Radio dell’Inter di Antonio Conte: “Lo scorso campionato dice che c’è stato un punto di differenza, al di là della vittoria anticipata della Juve. E credo che per l’anno prossimo si parta alla pari, visti anche i punti interrogativi juventini in diversi ruoli. In questo momento l’Inter ha più certezze, e lo si può dire per la prima volta“.