Conte-Tottenham, già prime frizioni? Tifosi preoccupati. Il tecnico: “Il futuro…”

Le parole del tecnico e un mercato che non decolla, rendono già incerto il futuro dell'ex Inter

Antonio Conte è concentrato solo sul presente. L'allenatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, quando è subentrato a Nuno Espírito Santo a novembre, non ha intenzione di parlare del suo futuro. "Sinceramente mi piace vivere il presente e non pensare molto al futuro", ha detto l'ex tecnico nerazzurro. "È importante vivere il presente, cercare di migliorare la situazione... perché il presente è adesso, il futuro è dopo. E dopo potrebbe essere troppo tardi per noi. Dobbiamo concentrarci sul presente. Poi si vedrà. Voglio lavorare, voglio migliorare questa squadra e, ripeto, dobbiamo essere concentrati sul presente perché di sicuro voglio migliorare, noi vogliamo migliorare".