Premier – Il Tottenham cade anche con il Wolverhampton: 0-2. Burnley-Liverpool 0-1

Seconda sconfitta consecutiva per gli Spurs. Vincono invece i Reds contro il Burnley

Terza sconfitta consecutiva per il Tottenham di Antonio Conte. Dopo il Southampton, gli Spurs cadono nuovamente in casa contro il Wolverhampton. Dopo meno di 20' gli ospiti sono avanti grazie alle reti di Raul Jimenez e Dendoncker. L'ex tecnico nerazzurro effettua il primo cambio dopo 24' togliendo Sessegnon per Kulusevski, ma la musica non cambia.