Tottenham, Conte: “La scorsa settimana è stata terribile. Penso che meritiamo…”

Il tecnico parla della difficile situazione all'interno degli Spurs dopo il focolaio scoppiato la scorsa settimana

Antonio Conte, così come altri allenatori della Premier, è costretto a fare i conti con alcuni giocatori positivi al Covid. La scorsa settimana otto giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi, motivo per cui sono state rinviate due gare: col Brighton e col Rennes. La gara contro i francesi difficilmente verrà recuperata e gli Spurs rischiano la sconfitta a tavolino che costerebbe l'eliminazione dalla Conference League. "Penso che meritiamo di giocarci le nostre possibilità contro il Rennes di passare al prossimo turno", ha detto l'ex tecnico nerazzurro. "Non troviamo una buona soluzione tra Uefa e Premier League, perché il Tottenham deve pagare per questo? Non è giusto che dobbiamo pagare per una situazione che non è colpa nostra. Capisco se avessimo sbagliato qualcosa ma non in questo caso. Per la società, i giocatori, lo staff, è molto difficile capire cosa sta succedendo".