Tottenham, UFFICIALE: esonerato Nuno Espirito Santo, tutto pronto per Conte

Il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Manchester United

Adesso è ufficiale: Nuno Espirito Santo non è più l'allenatore del Tottenham. Il club londinese ha ufficializzato l'esonero del tecnico portoghese, a cui è stata fatale la sconfitta per 3-0 contro il Manchester United di sabato pomeriggio. A questo punto è tutto pronto per l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs: l'annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.