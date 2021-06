Daily Mail – Tottenham, Pochettino vuole tornare: ostacolo PSG. Conte tra le opzioni

L'ex allenatore nerazzurro potrebbe restare fermo in attesa di una proposta importante, ma gli Spurs ci starebbero pensando

Il Daily Mail parla delle panchine dei club inglesi. Ci soffermiamo in particolare su quanto il giornale inglese scrive a proposito di quella del Tottenham. Pochettino vorrebbe tornare al club londinese e lasciare il PSG, ma il club parigino vuole che resti e ha esteso il contratto di un anno, aveva evidentemente un'opzione di rinnovo automatico. Se decidesse comunque di andare via il club parigino chiederebbe un indennizzo. Sembrava potesse sbarcare al Real Madrid ma alla fine è tornato Ancelotti.

Secondo lo stesso giornale però Levy potrebbe prendere in considerazione Conteche ha appena lasciato l'Inter. Nonostante il suo passato al Chelsea è un allenatore che ha dato prova di essere vincere. E dopo che il Real ha scelto il tecnico non ci sono molti club che possano assumerlo. Sicuramente è considerato un allenatore capace di spostare il titolo a Nord di Londra. Un'altra opzione possibile per gli Spurs sarebbe Roberto Martinez, attuale ct del Belgio.