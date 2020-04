Totti in diretta Instagram con Panariello e ci scappa la battutina su Spalletti

Francesco Totti, in una diretta Instagram, ha dovuto schivare la battuta di Panariello su Spalletti di Roma e Inter. Il noto comico toscano gli ha detto: «Chiudi gli occhi e immagina di stare in quarantena con Spalletti». Pungente la risposta dell’ex capitano giallorosso: «Riapro subito gli occhi, sto tanto bene qui!». Come ha sottolineato qualche settimana fa in un’intervista su Skysport, il loro rapporto era serenissimo nella prima esperienza dell’allenatore nella capitale. Poi, nella seconda esperienza nel club capitolino, il loro rapporto si è inclinato.