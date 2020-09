Totti: “Conte alla Roma? Pensavo di avercela fatta. Ci rimasi male quando scelse l’Inter”

Paolo Condò su Repubblica, Francesco Totti ha parlato del tentativo di portare Intervistato dasu Repubblica,ha parlato del tentativo di portare Antonio Conte sulla panchina della Roma, prima che scegliesse di andare all’Inter:

Come ha giudicato la complessa conferma di Conte all’Inter? Cercare di ingaggiarlo era stata la sua ultima missione da dirigente della Roma.

«E pensavo di avercela fatta, chieda a Fienga, anche lui ormai si stava convincendo. Parlai con Antonio per dieci giorni in modo sempre più dettagliato, voleva sapere tutto, giocatori da cedere e giocatori da prendere, clima interno allo spogliatoio, ricordo che pretendeva soltanto tre figure a contatto con la squadra, gli altri tutti lontani, e l’avremmo accontentato. Ci rimasi male, quando alla fine scelse l’Inter».

Sostenere che Zaniolo sia il suo erede non significa fargli un piacere, ma è ovvio che un talento del genere induca a certi pensieri. Lei gli ha pure affittato casa…

«Sì, ma della sua vita so poco. Non è che vada ogni mese a riscuotere la pigione».

Okay, ma un’idea se la sarà fatta.

«Zaniolo può diventare un grandissimo. È il talento più cristallino della nuova generazione, deve maturare come persona e in campo ma è inutile farla troppo lunga, succede a tutti i ventenni. Il consiglio migliore che gli posso dare è quello di legarsi a Lorenzo Pellegrini, perché è la persona che è, e perché da romano sa gestire bene privilegi e rischi del giovane campione in una città così differente dalle altre».