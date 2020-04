Totti: “Ho conosciuto due Spalletti. Il primo era top. Il secondo invece…”

Francesco Totti ha parlato del suo rapporto con Spalletti che ha allenato due volte la Roma. La prima volta il loro rapporto era stato bellissimo, nella seconda esperienza dell’allenatore in giallorosso è invece stato tutto diverso: «Il primo Spalletti e il secondo sono stati due personaggi diversi. Il primo è stato top, era come un secondo padre. Ci passavo in pratica 24 ore al giorno assieme. Il secondo invece ha avuto le sue ragioni. Ha avuto qualche idea da qualche altra persona, non so. Non dico che abbia voluto mettermi i bastoni tra le ruote, però qualcosa non è andata nel migliore dei modi, come non avrei voluto o come in tanti non avrebbero voluto. Ho sempre cercato di tenere la testa alta e di fare del mio meglio nonostante fossi in difficoltà».

(Fonte: SS24)