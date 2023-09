Totti: “Frattesi era qui 20 anni fa non è rimpianto Roma. Buon giocatore. Mourinho…”

L'ex capitano della Roma ha anche parlato dell'esordio del suo ex allenatore, Spalletti, sulla panchina della Nazionale italiana: «Alti e bassi. Prima partita così e così, seconda abbastanza bene. Frattesi rimpianto per la Roma? Ma era qui vent'anni fa, come fa ad essere un rimpianto. E' un buon giocatore e sono contento per lui. Lukaku-Dybala? Ancora non l'abbiamo vista giocare, ma ci aspettiamo grandi cose. Obiettivi? La Roma deve lottare per la Champions. L'inizio di stagione non è stato buono, ma il campionato è ancora lungo», ha concluso l'ex calciatore.