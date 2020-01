Totti, concreta l’ipotesi Esposito in scuderia: spunta un incontro che può essere decisivo

Conclusa l’avventura da dirigente, Francesco Totti è pronto a cominciare con la sua nuova agenzia di scouting. E il Corriere dello Sport indica già qualche nome che potrebbe essere in questa scuderia: “In questi giorni si parla molto dei giocatori che saranno rappresentati da Totti. Ieri è circolata la voce di un contatto con Federico Chiesa. Totti conosce bene il padre Enrico, con il quale ha mantenuto rapporti normali, ma non è il profilo ideale per la nuova agenzia. E’ concreta invece l’ipotesi dell’ingresso nella scuderia di Esposito, il giovane rivelazione dell’Inter e del fratello più giovane che gioca nel Chievo. Totti ha incontrato i genitori a Milano quando andò a San Siro a vedere Inter-Roma, il 6 dicembre scorso“.