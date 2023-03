Totti: “Napoli top ma anche fortunato: ecco perché. Conte? Conoscendolo…”

Francesco Totti ha parlato anche di Mateo Retegui, scoperto proprio da lui: "Lo vidi 3 anni fa, avrà un gran futuro"

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato di diversi temi a partire da Mateo Retegui: "Lo vidi su alcuni video quando giocava in Argentina, mi ha impressionato il lato fisico, mentale, giocava voglioso. Era giovane, l'ho visto 3 anni fa. Non l'ho segnalato io a Mancini, sono contento per lui, ha una bella famiglia che lo aiuta a crescere. Ha un buon futuro, Mancini lo gestirà al meglio"

Gli oriundi?

"Quando giocavo io erano altri tempi, ognuno era del proprio paese. Ora il calcio purtroppo è cambiato, sono cose che il calcio ha voluto. Mancini ha dei problemi se così si può dire. Io punterei fortemente sui settori giovanili, così c'è più possibilità di far crescere giovani talenti"

Cosa ha detto questo campionato?

"Non mi aspettavo un Napoli così. Sapevo era una squadra buona con un grande allenatore, un binomio ben fatto. Sono stati anche fortunati perché non hanno avuto una squadra in grado di seguire il passo. Non c'è stato nessuno"

Sulla Roma

"Non parlo altrimenti si creano problemi. Mourinho è quarti di Europa League, è quinta in classifica e sono tutti attaccati. La Roma può arrivare in zona Champions che è l'obiettivo, sarebbe importante. Roma troppo difensiva? Con Zeman dicevano che eravamo sempre avanti. L'importante sono i risultati"

Se fossi in Conte, dove andresti?

"Antonio penso che ha tantissime possibilità di scelta. Conoscendolo come uomo, prenderà tempo per poter prendere la scelta migliore dove ricominciare a lavorare"