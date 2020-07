L’Inter è tornata ad Appiano, tamponi e allenamento: domani sarà già pre-Roma

Sarò un tour de force per l’Inter. Due trasferte nel giro di tre giorni. Dopo la gara a Ferrara la squadra nerazzurra è rientrata questa mattina alla Pinetina. I giocatori sono stati sottoposti ai tamponi di rito e oggi si terrà il primo allenamento di scarico. Domani sarà già tempo di preparare la gara contro la Roma di domenica sera. Ci dovrebbe essere Lukaku che è rimasto ad allenarsi alla Pinetina e non è partito per andare a giocare la gara contro la Spal.

(Fonte: SS24)