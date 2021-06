Touré: “Ridono del sedere di Hazard, ma è fondamentale. Lukaku impressionante, andando…”

In una lunga intervista a The Athletic, l'ex City esalta Lukaku e spiega quanto siano importante i glutei nella protezione della palla

In una lunga intervista per il portale The Athletic, Yaya Touré ha analizzato le big che potrebbero vincere questo Europeo. L'ex Manchester City punta molto sul Belgio perché in attacco c'è un certo Romelu Lukaku . Touré sottolinea l'importanza dei glutei: "È sempre in testa alla squadra e lavora molto. Nella prima partita contro la Russia, potevi vederlo usare il sedere per tenere a bada un difensore quando i palloni venivano consegnati in area. Lo ha fatto di nuovo contro la Danimarca per il secondo gol del Belgio quando la palla è arrivata dall'alto, trattenendo due uomini con i fianchi prima di aggirarli. Penso che andando a giocare in Italia, Lukaku sia diventato un grande numero 9, molto impressionante e molto preciso. Se il Belgio andrà lontano nella competizione, può essere uno dei giocatori del torneo".

E Touré continua a sottolineare l'importanza dei glutei anche quando parla di Hazard: "In Spagna, se prendevo la palla sentivo che potevo tenerla anche 10 secondi. In Inghilterra, contro i giocatori inglesi, hai molto meno tempo, forse tre secondi prima che qualcuno tenti di portartelo via. Ecco perché è importante sviluppare forza nel sedere e nei fianchi. Eden Hazard usa entrambe le gambe, un grosso sedere e può girare in qualsiasi direzione. La prossima volta che vedrai questi giocatori all'Europeo, guarda come usano i loro fianchi. È proprio una chiave del suo gioco. Il modo in cui riesce a controllare la palla dopo aver usato il sedere, il corpo e i fianchi per proteggere la palla quando i difensori gli corrono addosso, il modo in cui può girarsi in qualsiasi direzione dopo l'impatto... è incredibile. È diventato quasi uno scherzo quanto sia grande il suo sedere, ma è molto importante per come gioca a calcio".